Украина увеличила долю атомной энергетики в общем энергобалансе, - Порошенко

Украине удалось увеличить долю атомной энергетики в общем энергобалансе с 47% до 60%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.

"Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, которого больше не нуждается в Украине", - сообщил президент.

Также президент заявил, что должна начаться немедленная работа над модернизацией генерирующих мощностей, которые на данный момент используют уголь антрацит, чтобы уже в ближайшие 2-3 года они могли работать на угле газовой группы.

Напомним, ранее сообщалось, что, по заявлению Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны найдет оптимальные пути разблокирования поставок угля с оккупированных территорий Донбасса.