Украина увеличила экспорт товаров в ЕС на треть, - Гройсман

За первые два месяца 2018 года экспорт украинских товаров принес 7 млрд долларов

В январе и феврале 2018 года экспорт украинских товаров увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В цифровом выражении это составляет 7,4 млрд долларов.

Такие данные опубликовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook. Также в сообщении говорится, что наибольшая доля товаров, проданных за рубеж, отправилась в Европейский Союз. Этот показатель возрос на 36,2% и составил 3,3 млрд долларов.

Кроме того, увеличились продажи украинских товаров в Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.

Напомним, что Украина резко увеличила экспорт ягод и плодов в страны Евросоюза. Главными покупателями украинских фруктов стали Франция, Польша и Турция. В результате торговли в Украину поступили 54 млн долларов, что на 685 больше, чем за первый квартал 2017 года. Наибольшей популярностью пользовались грецкие орехи, замороженные ягоды, яблоки и груши.