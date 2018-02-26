Украина увеличила суточный отбор газа из ПХГ до максимального за последний год уровня

Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на 7% - до 101 млн куб. м в сутки, что является максимальным уровнем за последний год, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

"Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн куб. м, на эту дату в 2017 - 138 млн куб. м) увеличила отбор газа с хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м (такой режим впервые за последний год). Остальные нужды покрываем за счет газа отечественной добычи (57 млн куб. м) и импорта с Европы (16 млн куб. м)", - написал он на своей Facebook-странице в воскресенье.

Как сообщалось, среднесуточный отбор газа из ПХГ в ноябре составил 24,85 млн куб. м, в декабре - 46,05 млн куб. м, в январе - 70,24 млн куб. м.