Украина уже 600 дней не импортирует газ из России - "Укртрансгаз"

Украина, начиная с ноября 2015 года, уже 600 дней не импортирует природный газ с Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании - оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз".

"Сегодня 600 дней, как Украина не импортирует газ из России", - говорится в сообщении.

Напомним, Минэнергоугля обнародовало проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Она предусматривает полный отказ от российского газа, сокращение его транзита, интеграцию с европейской энергосистемой, а также увеличение доли производства электроэнергии из возобновляемых источников (солнечные и ветростанции).