Украина в 2017г Украина намерена занять 70-е место в рейтинге Doing Business

Власти Украины намерены занять 70-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business-2018, заявляет президент Петр Порошенко.

"Мы были на 153-м (месте в рейтинге Doing Business - ИФ) еще три года тому назад среди около 190 стран, а в этом году планируем быть семидесятыми", - сказал президент в ходе украинско-грузинского бизнес форума в Батуми (Грузия) в среду.

П.Порошенко отметил, что Грузия занимает 39-е место в Doing Business.

Он подчеркнул, что только Украина и Грузия демонстрируют такие темпы роста.

"Никто, кроме нас и вас, не демонстрирует такие темпы. Никто, кроме нас и вас, решительно не создает привлекательный инвестиционный климат через борьбу с коррупцией, дерегуляцию, децентрализацию", - выразил убеждение П.Порошенко.

Как сообщалось, согласно рейтингу Doing Business-2017, Украина заняла 80-е место среди 190 стран. В рейтинге Doing Business-2016 (уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году) Украина занимала 81-е место среди 189 стран.