Украина в случае выхода из СНГ лишится многих прав и возможностей - постпред РФ при СНГ

Постоянный представитель России при Содружестве Независимых Государств (СНГ) Андрей Шведов заявил, что выход Украины из организации лишит Киев многих прав и возможностей.

«Договоренностями в рамках СНГ регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и т.д. Создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей. Отмечу в этой связи, что для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции»,— пояснил он в интервью газете «Известия».

По словам господина Шведова, члены СНГ заинтересованы в том, чтобы Украина осталась в организации, но участие в Союзе «является добровольным, и каждое государство само определяется в этом вопросе».

Напомним, на этой неделе представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев допускает вероятность выхода из СНГ.

«Украина преследует цель выйти из СНГ, окончательное решение еще не принято. Нам необходимо понять, какие соглашения важны для наших граждан, и мы продолжаем этот анализ»,— уточнили в МИД Украины. В ведомстве пояснили, что выход из СНГ не означает автоматического выхода из договоров в рамках Содружества.

Госпожа Беца добавила, что Украина не принимала участие в заседаниях СНГ высшего уровня «с момента начала агрессии России против Украины».