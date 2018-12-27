Украина включила в перечень офшоров еще пять стран

Правительство пополнило перечень оффшорных зон. В перечень добавлены: Тринидад и Тобаго, Намибию, Гуам, Палау и Американское Самоа. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что Украина периодически обновляет украинский перечень оффшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР. Форум сформировал "Черный список" государств, ненастроенные на сотрудничество по вопросам налогообложения и не выполняют стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны.

Решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, 3 апреля 2016 года немецкое издание S"uddeutsche Zeitung совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) опубликовало большой материал, в котором речь шла о многочисленных офшорных компаниях, которые используются лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.

В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорные компании. Представители президента Украины объяснили, что офшор ему был нужен якобы для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.

В начале мая того же года "панамское досье" пополнилось новой значительной порцией информации. Как писал в своей статье для ZN.UA заместитель директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Сергей Кораблин, наиболее остро на его публикацию уже отреагировали в богатых странах: уголовное дело в США, спецкомиссия Европейского парламента, планы борьбы с офшорами Министерства финансов Германии и большой пятерки ЕС.