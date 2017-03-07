Украина вошла в топ экспортеров агропродукции в ЕС

Торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что агроэкспорт в Евросоюз позволил занять лидирующее место. Об этом она заявила, анализируя результаты работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года, сообщает УНИАН.

"Мы видим положительную тенденцию в торговли с ЕС. Это подтверждается нашей статистикой. При общем падении украинского экспорта темпы экспорта в ЕС растут. И этот уровень роста составил уже 3%. Украина вошла в ТОП-3 стран, которые фактически кормят ЕС, то есть поставляют агропродукцию", - сказала Микольская.

Она также отметила, что серьезных оборотов набирает и экспорт продукции легкой промышленности. По словам Микольской, порядка 80% экспортных товаров этого сегмента производства продаются на рынках ЕС.

"Также на рынок ЕС начинают выходить товары, которые ранее экспортировались только в Россию и страны СНГ. Речь идет, к примеру, о товарах железнодорожного производства", - сказала Микольская.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина увеличила экспорт металлов на 70%.

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