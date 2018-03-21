Украина вошла в тройку самых дешевых для жизни стран мира

Украина вошла в тройку самых дешевых стран в рейтинге по "Индексу стоимости проживания".

Рейтинг базируется на данных Numbeo. Индекс создан на основе около 50 факторов, начиная от стоимости еды в ресторанах, членства в тренажерном зале до бутылки вина и капучино.

Самой дорогой страной мира стали Бермуды с индексом стоимости проживания 144,88, второе и третье место занимают Швейцария(131,39) и Исландия (123,96) соответственно. В целом страны северной Европы традиционно остаются самыми дорогими для проживания.

Украина заняла третье место в списке самых дешевых для проживания стран с индексом 25,98, второе место занимает Египет (25,69), первое - Пикистан (25,08).

Согласно данным, из крупных городов Украины самый высокий индекс стоимости проживания имеет Одесса (31,73), а не Киев. Столица занимает вторую строчку с индексом 29,99.

Отметим, в рейтинге не указаны некоторые страны Африки, Американского континента и некоторые островные государства из-за отсутствия по ним данных.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году украинская столица попала в тройку самых дешевых городов мира, однако в этом году Киев покинул двадцатку самых дешевых, поднявшись в рейтинге на 20 ступенек.