Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства над Крымом

Тем временем как Россия запустила первый пассажирский поезд через Керченский пролив, Украина впервые со времени аннексии Крыма взыскала штраф за нарушение воздушного пространства.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны АрміяINFORM.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air". Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

В ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - отмечает агентство.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.

Как сообщали Українські Новини, с октября 2015 Россия запретила украинским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство.