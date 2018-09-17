Украина впервые за многие годы начала завозить морковь из-за границы

Такая ситуация является редкой для нашей страны, которая вполне может удовлетворять собственные потребности

На рынок Украины начала поступать импортная морковь из соседней Беларуси. Присутствие импортной моркови в начале осени - это довольно редкое явление, ведь Украина почти в течение всего сезона способна удовлетворять внутреннюю потребность собственной морковью. Об этом сообщают эксперты "Инфо-Шувар".

"Потребность в импортной моркови у нас возникает редко, как правило, только в конце неурожайного сезона, или когда фермеры создают искусственный дефицит, сдерживая продажи в надежде "нагнать"цену. "Окно" для импорта осенью этого года появилось внезапно в период так называемого межсезонья: сбор ранней и средней моркови в Южных и Центральных регионах Украины завершился преждевременно, выкапывать позднюю морковь хозяйства западных областей начнут уже через 3-4 недели. К тому же, морковь в этом году действительно дорогая, с конца прошлого сезона и до сегодняшнего дня она стабильно является самой дорогой позицией среди всех овощей "борщевого" набора, - комментирует ситуацию Татьяна Гетьман, руководитель департамента "Маркетинг-аналитика" оптового рынка "Шувар"

По итогам первых 2 месяцев сезона 2018/2019, средняя цена на морковь в Украине в 1,5 раза превысила показатели аналогичного периода прошлого года. В середине июля 2018 года, украинская морковь стоила 17-18 грн/кг, а предыдущий сезон вообще закончился рекордными 25-27 грн/кг. Со второй половины июля, морковь в Украине постоянно дешевеет, хотя, текущие цены пока на 30% выше цен в первой половине сентября 2017 года.

Сегодня себестоимость качественной белорусской моркови на рынке Украины составляет около 8 грн/кг. Украинские хозяйства предлагают морковь высокого качества по 7-9,5 грн кг.

Справка. Согласно данным Госстата, каждый год, Украина собирает 850-900 тыс. тонн моркови, этот объем почти полностью распределяется на внутреннем рынке страны. Международная торговля морковью в Украине развита довольно слабо: за последние 3 сезона наибольший объем экспорта составил не более 2 тыс. тонн, примерно столько же мы импортируем моркови за весь сезон.