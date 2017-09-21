Украина ввела новые санкции против российских компаний

Минэкономразвития и торговли ввело новые экономические санкции в отношении ряда российских компаний-поставщиков минудобрений.

Так, под санкции МЭРТ попали компании группы Еврохим: МХК Еврохим, Агроцентр Еврохим-Липецк, Агроцентр Еврохим-Орел, Агроцентр Еврохим- Невинномысск, Еврохим Трейдинг Рус, Агроцентр Еврохим-Краснодар, Агроцентр Еврохим-Волгоград, Невинномысский Азот и Новомосковская акционерная компания Азот.

Также Минэкономразвития и торговли ввело санкции в отношении ряда других компания-поставщиков из РФ: Галактика, Балттрейдхим, Русагрохим, Общество поддержки фермерских хозяйств, Агрохимуниверсал, Тандем, Агроцентр- Белгород, Агрохимия, Боснис, Агрохимуниверсал, Агрохимцентр-Тамбов, Юг- Бизнеспартнер, Зарайская Сельхозхимия, Югагрохим, Аграрник, Целинскагрохимсервис и Рязаньагрохим.

Санкции предусматривают приостановку внешнеэкономической деятельности этих субъектов. Они введены по представлению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

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