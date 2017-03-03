Украина ввела запрет на продукцию двух российских нефтехимкомпаний

Украина вводит полный запрет на импорт нефтехимической продукции российских компаний РусВинил (Нижний Новгород) и Каустик (Волгоград) с апреля 2017 года.

Согласно указу No258 Министерства экономического развития и торговли Украины от 24 февраля 2017 года, с 4 апреля 2017 вводится запрет на поставку всей продукции, выпускаемой на мощностях РусВинила и Каустика. Указанные компании являются крупными производителями поливинилхлорида и каустической соды, пишет Нафторинок.

Отмечается, что в апреле-мае 2017 года запланирован запуск Карпатнефтехима, который является единственным украинским производителем поливинилхлорида и каустической соды.

Напомним, что в феврале этого года российская нефтяная компания Лукойл продала свой актив в Украине - нефтехимический завод Карпатнефтехим в Калуше Ивано-Франковской области.

ООО РусВинил выпускает суспензионный, эмульсионный полихлорвинид и каустическую соду. АО Каустик производит ряд нефтехимической продукции, в частности суспензионный полихлорвинид и каустическую соду.

По материалам НВ