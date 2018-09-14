Украина выиграла аппеляцию в суде Лондона в споре с РФ по "долгу Януковича"

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $ 3 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агенство отмечает, что суд пришел к выводу, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры.

Отмечается, что это отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ.

Осенью 2013 года, после отказа Януковича подписывать ассоциацию Украины с ЕС, что послужило началом "Евромайдана", президент России Владимир Путин предложил Виктору Януковичу кредит на 15 млрд долларов, из которых экс- президент Украины смог получить 20 декабря 2013 года только 3 млрд долларов, когда Фонд национального благосостояния РФ выкупил на Ирландской фондовой бирже выпущенные украинским правительством облигации на 3 млрд долларов под 5% годовых.

После побега Виктора Януковича и его соратников новое правительство, возглавляемое Арсенией Яценюком, признало долг перед Россией и даже своевременно выплачивало по нему проценты. Погасить долговые обязательства Украина должна была до 20 декабря 2015 года, но за два дня до этой даты украинская власть объявила мораторий на выплату долга. В Киеве российский кредит назвали взяткой Януковичу за его отказ подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в конце 2013 года.

Как следствие Россия в феврале 2016 года подала иск в Высокий суд Лондона с целью взыскать с Украины долг по облигациям.

В марте 2017 года суд постановил удовлетворить требования российской стороны. Но министерство финансов Украины подало апелляцию на это решение, после чего тот же Высокий суд Лондона постановил, что Россия сможет взыскать с Украины долг только после того, как будет рассмотрена эта апелляция.

Рассмотрение апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по делу о кредите на 3 млрд долларов было запланировано на 22-26 января 2018 года, однако позже суд отложил решение по апелляционной жалобе.

По материалам: Интерфакс-Украина