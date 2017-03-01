Украина выплатила 505 млн долларов по реструктуризированным евробондам, - Минфин

Украина выплатила свыше 505 млн долларов купонного дохода по облигациям внешнегосударственного займа (ОВГЗ) 2015 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"1 марта 2017 года Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, которые были выпущены государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма выплаты по состоянию на 1 марта составляет 505,429 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выкупил у государственного ПриватБанка облигации внутреннего государственного займа на сумму 1,4 млрд гривен.