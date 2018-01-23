Украина выплатила по решениям ЕСПЧ 1,5 миллиарда гривен

Украина с 2014 по 2017 года выплатила своим гражданам 1,5 млрд гривен по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом во вторник, 23 января, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, сообщает агентство Украинские новости.

"На сегодняшний день мы не имеем просроченных задолженностей по делам ЕСПЧ", - заявила Бернацкая.

Замглавы Минюста уточнила, что Украина выплатила своим гражданам около 1,5 млрд гривен по решениям ЕСПЧ, выплаты происходят в установленный законодательством срок - 3 месяца.

По словам Бернацкой, Минюст подал в Генеральную прокуратуру 823 заявления относительно нарушений в делах, которые затем были рассмотрены Евросудом. Также Министерство будет взыскать выплаченные суммы с предприятий, действия которых повлекли нарушения прав человека.

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