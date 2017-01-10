Украина выплатит пенсии жителям Донбасса после выполнения Минских соглашений, - Розенко

Жители Донбасса получат пенсию и социальную помощь только после выполнения Минских соглашений в полном объеме

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, кто из-за действий боевиков не может сейчас получить свои средства. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальная помощь людям, оставшимся на оккупированных территориях, будут выплачены", - заявил вице- премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он отметил, что единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях - это полная их деокупация и восстановление действия украинских законов и органов государственной власти Украины.