Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ - П.Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в Давосе после переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард подчеркнул, что Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.Как отметили в пресс-службе, П.Порошенко выразил удовлетворение, что Украина выполнила и отвечает всем требованиям третьего Меморандума МВФ.

"Соавтором значительной части наших реформ и нашего успеха является МВФ. Горжусь, что в это сложное время экономической и финансовой стабилизации мы имеем отличное сотрудничество со всей командой МВФ и получаем многообещающие результаты", - отметил П.Порошенко, комментируя результаты переговоров представителям СМИ.

Глава государства подчеркнул, что Украина выполняет все критерии. По его словам, был обработан следующий этап сотрудничества между Украиной и МВФ.

"Это сотрудничество является очень продуктивным. Хочу поблагодарить Кристин Лагард и ее команду за прекрасное сотрудничество", - отметил П. Порошенко.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко предположила, что в ближайшее время будет завершен обзор по экономике Украины, ведь остались несколько технических деталей.