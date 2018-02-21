Украина выполнит условия для транша МВФ в апреле, - Данилюк

В апреле Украина может выполнить условия предоставления транша Международного валютного фонда

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "ДС" со ссылкой на УНН.

Он отметил, что сейчас идет согласование вопросов "энергетической реформы и Антикоррупционного суда".

"В апреле мы можем выполнить условия. Что касается конкретных сроков получения транша, то я бы не хотел делать прогнозы. Главное найти ключевую позицию с МВФ относительно продолжения программы, которая завершается в апреле 2019", - резюмировал Данилюк.