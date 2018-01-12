Украина за 10 дней исчерпала годовую квоту на экспорт меда в ЕС

За первую декаду 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз

Украина уже исчерпала 100% годовой экспортной квоты на поставку меда в ЕС. Об этом в Facebook написал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"На календаре - 11 января, а 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС уже исчерпано, даже с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен. Понятно, что экспорт на этом не останавливается, просто продолжается на общих основаниях (к счастью, украинский продукт конкурентный на европейском рынке даже за пределами автономных преференций). Но в то же время дата - 11 января - и нулевой баланс свидетельствуют о сверхвысоком потенциал этой отрасли", - написал Мартынюк.

Он также сообщил, что в Украине насчитывается около 400 тыс. пчеловодов, которые суммарно производят в среднем 70 тыс. т меда в год, что является самым высоким показателем в Европе. Почти 57 тыс. т, или 80% всего украинского меда экспортируется - в основном, в ЕС. Потенциал производства, исходя из посевов медообразующих растений - до 140 тыс. т меда в год, вдвое больше текущих объемов.

Замминистра отметил, что в Украине не действуют никакие обязательные требования к качеству меда, а существующий госстандарт является добровольным. В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации, Украина обязалась внедрить европейские требования к меду, которые зафиксированы в Директиве Совета 2001/110/ЕС. Украина должна сделать это до конца 2019 г.

Мартынюк также добавил, что за первую декаду 2018 г. Украина также полностью использовала квоту на экспорт виноградного и яблочного сока (14 тыс. т).

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2017 г. вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины сроком на три года.