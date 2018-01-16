Украина за 5 дней выбрала квоты на экспорт зерна в ЕС

За пять дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт пшеницы и кукурузы в Евросоюз

В период с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 г. Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

Квоты на поставки пшеницы и кукурузы составляли 1035 тыс. т и 1125 тыс. т соответственно.

Квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. т из утвержденных 615 тыс. т).

Решением Евросоюза Украине были выделены дополнительные ежегодные квоты на беспошлинные поставки пшеницы (65 тыс. т), ячменя (325 тыс. т) и кукурузы (625 тыс. т).

Ранее сообщалось, что к 11 января Украина полностью исчерпала квоты на беспошлинные поставки в ЕС меда, виноградного и яблочного соков.