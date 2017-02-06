Украина за год экспортировала в ЕС продовольствия на 4,2 миллиарда долларов

За 2016 год экспорт украинской аграрной продукции в страны Европы увеличился почти на 1,6% по сравнению с 2015 годом, и составил 4,242 млрд долларов.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, в 2016 году страны Европы заняли второе место среди регионов- импортеров украинской аграрной и пищевой продукции с долей 27,5%, уступив лишь странам Азии.

"В общем же товарообороте сельскохозяйственной продукцией доля ЕС в прошлом году составила 31,5%. В топ-5 стран-импортеров нашей продукции с ЕС вошли Испания, Польша, Нидерланды, Италия и Германия", - отметила Трофимцева.

По словам заместителя министра, главными продуктами украинского экспорта в страны Европы прошлого года стали: зерновые злаки, масло, семена масличных, плоды и орехи.

Также заместитель министра отметила, что импорт европейских продуктов в Украину тоже вырос за 2016 год и составил 1,904 млрд долларов.

"Основными продуктами импорта стали пищевые продукты, такие как соусы, кофе, чай и другие - 233,6 млн долларов, какао - бобы и шоколад - 113,7 млн долларов, а также зерновые злаки - 105,6 млн долларов и т.д", - сообщила Трофимцева.

Напомним, по итогам 2016 года платежный баланс был сведен с профицитом 1,3 млрд долларов по сравнению с 849 млн долларов в 2015 году.

Экономическая правда

