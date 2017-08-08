Украина за месяц увеличила закупки нефти в Иране в 24 раза

Украина с июня 2017 года начала покупать нефтяное сырье (по коду ТНВЭД 2709) у иранских поставщиков. Уже в июле объемы покупки выросли почти в 24 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Если в июне в Украину поступило нефтяное сырье с Ирана на $ 0,236 млн, то в июле - на $ 5,442 млн. Таким образом объемы увеличились в 23,6 раза.

В целом Украина в январе-июле импортировала 508,105 тыс. тонн нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на $ 213,001 млн, в том числе из Азербайджана - на $ 183,858 млн, Казахстана - на $ 17,504 млн, Ирана - $ 5,678 млн, из других стран - $ 5,961 млн.

В том числе в июле-2017 в страну импортировано 152,655 тыс. тонн нефти на $ 30,224 млн.

Напомним, Украина в 2011 году импортировала нефть на $ 4 млрд 384,387 млн, в 2012-м - на $ 1 млрд 232,584 млн, в 2013-м - на $ 630,282 млн, в 2014-м - на $ 146,533 млн, в 2015-м - на $ 89,039 млн, в 2016-м - на $ 173,835 млн.

Сообщалось, что цены на нефть снижаются накануне встречи мониторингового комитета ОПЕК.

По материалам: Интерфакс-Украина