Украина заключила с Беларусью торговых договоров на $500 млн

На Форуме регионов в Житомире страны подписали десятки контрактов. Сумма заключенных договоров превысила $540 млн.

В Житомире на Форуме регионов Беларуси и Украины были подписаны несколько десятков договоров более чем на $500 млн. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) в пятницу, 4 октября.

По словам главы ТПП Украины Геннадия Чижикова, Беларусь занимает пятое место по объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши).

"В планах на этот год - цифра не менее $8 млрд", - сказал Чижиков.

Как заявил агентству БЕЛТА председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович, в Житомире подписаны соглашения на поставку белорусской продукции на сумму превышающую $542 млн.

"Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение - это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. То есть мы расширяем наш экспортный портфель", - отметил Улахович.

При этом он считает перспективными проекты в сфере инфраструктуры, логистики и транспортных коридоров.

Среди предприятий подписавших контракты с Украиной БНК-Украина, Милкавита, БелАЗ, МТЗ, Белорусский металлургический завод, Беллегпром, Минский автомобильный завод, Белсолод, Мозырьсоль, бумажная фабрика Спартак, Белорусская цементная компания и другие.

Напомним, в середине июля Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает решить с новым главой Украины те вопросы, которые не удавалось решить при Порошенко.