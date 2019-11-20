Украина закончит сотрудничество с МВФ в 2023 году, - Маркарова

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, согласно которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

"Мой амбициозный план - суметь закончить ее (программу с МВФ). Чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - рассказала Министерка финансов Маркарова в интервью изданию "Громадське".

По ее словам, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве.

"Программа, над которой мы работаем - хорошая и она нам позволила провести массу реформ, приватизации, концессии и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее после завершения - как в свое время это смогла сделать Польша", - подытожила Маркарова.

14 ноября миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

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