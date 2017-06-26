Украина закупит минимум 2 млн т угля из США, - Порошенко

Украина в ближайшее время планирует закупить минимум 2 млн т угля из США. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье, 25 июня, которое опубликовано пресс-службой президента.

"Будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн т угля. Для этого созданы все условия. Сейчас должны будут только заключаться контракты по энергетической безопасности", - сказал Порошенко.

При этом глава государства отметил, что у Украины будет полное содействие и департамента Министерства торговли, и Министерства энергетики, и новой Администрации, и Конгресса.

При этом он напомнил, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории Донбасса Украина отказалась от покупки угля с тех территорий. В связи с этим для обеспечения прозрачности на энергетическом рынке достигнута договоренность о том, что американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам будет поставляться в Украину.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом поднял вопрос сотрудничества между странами в энергетическом секторе.

Также Порошенко заявил, что Украина увеличит долю поставок ядерного топлива из США.