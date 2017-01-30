Украина заморозила около 29 млн на счетах "чиновников"

Государственной службе финансового мониторинга только за прошлый год удалось заблокировать 28,54 миллионов гривен в украинских банках на счетах "чиновников" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР.

Об этом говорится в отчете работы ведомства за 2016 год, обнародованном на Правительственном портале.

"За этот период на счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен", – указано в отчете Госфинмониторинга за 2016 год, который обнародован на "Урядовом портале".

Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины Януковичем, его близкими, чиновниками бывшего Правительства страны и связанными с ними лицами, а также лиц , причастных к организации умышленное массового убийства людей на территории Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Служба безопасности Украины подсчитала убытки блокирования Донбасса активистами. Так, согласно подсчетам, украинское государство понесло ущерб на сумму 35 миллионов гривен.

Продолжение блокады может привести к увеличению количества граждан, потерявших рабочие места, и может спровоцировать их на вступление в ряды незаконных вооруженных формирований с целью получения заработка. Кроме того, действия активистов усложняют процесс освобождения заложников.

