Украина заняла 64 место по уровню жизни среди 128 стран мира - Deloitte

Самые высокие баллы получены по позициям "питание и базовое медицинское обслуживание" и "доступ к базовому образованию".

Украина заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира, войдя в группу стран с социальным развитием выше среднего.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исследование "Индекс социального развития за 2017 год" организации Social Progress Imperative при поддержке Deloitte.

Как свидетельствуют результаты исследования, страны постсоветского пространства продолжают демонстрировать низкий уровень всех показателей и значительный регресс в сферах "доступ к высшему образованию", "толерантность" и "качество окружающей среды".

Авторы документа отмечают, что все показатели социального развития Украины остались преимущественно на уровне прошлого года, однако есть незначительное улучшение позиций по доступу к информации и коммуникациям, свободе выбора и личной свободе, а также доступу к высшему образованию.

В то же время, немного ухудшились показатели "личная безопасность" и "толерантность".

Самые высокие баллы, как и в прошлом году, Украина получила по позициям "питание и базовое медицинское обслуживание" (98,47 из 100) и "доступ к базовому образованию" (97,52).

Самые низкие показатели - по позициям "толерантность" (40,52) и "качество окружающей среды" (50,37).

Сообщается, что лидером по уровню жизни стала Дания, далее в рейтинге следуют скандинавские страны, Канада, Нидерланды, Австралия, Англия и Германия.

Напомним, что Украина поднялась на 18 мест в мировом рейтинге стран по уровню открытости данных.

По материалам: УНИАН



