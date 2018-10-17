Украина заняла 83 место в Глобальном рейтинге конкурентоспособности

Первые места рейтинга занимают США, Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.

Украина заняла 83 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, поднявшись на шесть пунктов по сравнению с 2017 годом. Всего в рейтинг вошли 140 стран.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Global Competitiveness Index (GCI), выпущенный Всемирным экономическим форумом (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

"Украина заняла 83 место - у нее слабо развиты институты, крайне неустойчивые финансовая система и макроэкономические показатели", - говорится в исследовании.

фото Global Competitiveness Index

Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина находится на 110 месте, по инфраструктуре - на 57 месте, по уровню адаптация технологий - 77 место.

Макроэкономическая стабильность Украины на 131 месте, уровень здравоохранения - 94 место, уровень образования - 46 место, рынок товаров - 73 место.

Рынок труда Украины оценен 66 месту, финансовая система - 117 место, объем рынка - 47 место, динамика бизнеса - 86 место, способность к инновациям - 58 место.

Первое место рейтинга занимают США. За ними идут Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Польша находится на 37 месте, Венгрия - 48, Словакия - 41, Румыния - 52, Турция - 61, Молдова - 88. Россия заняла в рейтинге 43 место, поднявшись на две строчки по сравнению с прошлым годом.

Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

Для повышения конкурентоспособности WEF советует всем странам строить экономику, которая меньше зависит от внешних и внутренних шоков; быть гибкими на уровне страны, отраслей, предприятий и отдельных людей; создавать инновационную экосистему; исповедовать человекоцентрические подходы к экономическому развитию.