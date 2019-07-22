Украина заполнила свои ПХГ газом на 48%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июля увеличился до 15,017 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 68,84 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 20 июля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 41,77 млн куб. м, из Венгрии - 19,42 млн куб. м, из Польши - 4,08 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 48%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее уменьшали. "Нафтогаз" в июле снизит цену газа для нужд населения на 11,7% - до 4905,67 грн за тыс. куб. м.