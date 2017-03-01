Украине для восстановления всех дорог необходимо 250 миллиардов - Омелян

Для восстановления украинских дорог необходимо финансирование в объеме около 50 млрд грн в год на протяжении 5 лет.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге относительно состояния дорожного хозяйства и восстановления дорог в Украине в 2017 году, сообщает корреспондент Укринформа.

"Для того, чтобы дороги были в нормальном состоянии, нам нужно финансирование около 50 млрд грн в год хотя бы в течение 5 лет", - сказал Омелян.

По его словам, только тогда можно говорить о том, что сеть автомобильных дорог будет восстановлена.

Министр также отметил, что в прошлом году было отремонтировано около тысячи километров дорог.

"В этом году мы планируем отремонтировать вдвое больше дорог, но при условии надлежащего финансирования", - отметил Омелян.

Чиновник напомнил, что в Украине около 17 тыс. мостов, из них 9 тыс. находятся в аварийном состоянии, еще 4 тысячи - подлежат немедленному ремонту.

"Из тех средств, которые мы имеем, можем отремонтировать 80 из них", - подчеркнул министр.