Украине необходимы безвозвратные гранты, а не кредиты - вице-премьер

Во вторник, 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что интерес Украины состоит в получении безвозвратной грантовой помощи от международных партнеров, а не кредитов, передает Интерфакс-Украина.

"Нам бы не хотелось кредитной помощи, мы ставим на повестку дня вопрос грантовой, то есть безвозвратной помощи в определенных сферах, где мы можем говорить о каких-то, возможно, общих механизмах контроля за использованием средств", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер акцентировала на том, что вопрос необходимости получения кредитных средств извне будет зависеть от успехов экономики страны. Она напомнила, программа макрофинансовой помощи от Евросоюза заканчивается 4 января 2018 года, но еще рано говорить о новой подобной программе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 6 июля, исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что выделение МВФ очередного кредитного транша Украине может быть перенесено на 2018 год по причине затягивания вопроса с принятием важных для МВФ законопроектов.