Украине придется выполнять условия даже для первого транша от ЕС

Рекомендации Европейской комиссии, которые были переданы в Европарламент, предусматривают определенные условия для получения Украиной первого транша макрофинансовой помощи.

Сообщается, что в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро, при этом сама Украина рассчитывала на большую сумму. Оказалось, что даже первый транш официальный Киев получит только после выполнения определенных условий.

"Необходимо определить четкие условия для каждого из двух траншей финансовой помощи", - сказано в документах Еврокомиссии.

В документе также сказано, что речь идет о требованиях, которые не были выполнены Украиной в рамках предыдущей программы макрофинансовой помощи. Так, ключевым условием в рамках предыдущей программы был запуск системы проверки электронных деклараций.

Как известно, предыдущая программа макрофинансовой помощи для Украины стартовала в 2015 году. На тот момент стране удалось получить первый транш без предварительного выполнения условий со стороны ЕС. На аналогичный сценарий Киев рассчитывал и сейчас.