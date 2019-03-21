Украине разрешили выйти на энергорынок ЕС - Порошенко

Европейская комиссия разрешила синхронизировать энергетические рынки Европейского союза и Украины, заявил президент Петр Порошенко 5 каналу.

"Я хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое вчера приложение 27 к соглашению об ассоциации (Украины с ЕС - Ред.), которая позволяет синхронизировать энергетические рынки. Это наш прямой ответ России на вопрос, почему Еврокомиссия и Европейский Союз должны принимать участие во время переговоров по энергетическим вопросам, в том числе и в вопросе Северного потока-2, - сказал Порошенко журналистам в Брюсселе.

По его словам, решение ЕК - это "интеграция Украины в секторный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов, от недопущения Северного потока-2, заканчивая строительством энергомоста".

Вчера Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина-Европейский союз. Интересы Украины на саммите представлял Петр Порошенко, ЕС - президент Европейского Совета Дональд Туск, президент ЕК Жан-Клод Юнкер и президент Европарламента Антонио Таяни.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году, который внедряет в законодательство нормы Третьего энергетического пакета ЕС.

Документ предусматривает внедрение новой модели рынка и запуск бирж для торговли электроэнергией. В частности энергетический рынок будет разделен на несколько сегментов: рынок "двухсторонних договоров", рынок "на сутки вперед", "внутрисуточный рынок", "балансирующий рынок" и "рынок вспомогательных услуг".

При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Ранее Антимонопольный комитет одобрил предложение в Кабинет министров о введении биржевой торговли электроэнергией.