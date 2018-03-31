Украине следует пересмотреть цены на газ - МВФ

Украина должна позволить рынку определять цены на газ в соответствии с реформами, реализованными в 2016 году.

Об этом заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters.

"Мы считаем важным, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году", - сказал он.

По словам Люнгмана, цены на газ для домохозяйств в Украине не пересматривались в течение двух лет, следствием чего стали регрессивные субсидии, от которых выигрывают потребители, расходующие наибольшие объемы газа.

Представитель Фонда не прокомментировал, как решение правительства повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, однако МВФ ранее дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования Украины.

Как сообщалось, 28 марта правительство страны продлило действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка газа" до 1 июня 2018 года. 30 марта были также продлены специальные обязательства НАК "Нафтогаз Украины" о продаже газа населению.