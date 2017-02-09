Украине удастся в этом году ускорить экономический рост - В.Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что Украине в 2017 году удастся ускорить экономический рост. Об этом он сказал на конференции в Брюсселе, передает УНН.

"Я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост. И каждый украинский гражданин почувствует, что и почему происходило, и каким образом начинает меняться его жизнь ", - подчеркнул премьер.

По его словами, в некоторых сферах есть результаты но в некоторых - их пока нет.

В.Гройсман подчеркнул, что правительству нужно предпринять ряд системных изменений, секторальных реформ.

"Поскольку сегодня жизнь требует справедливой пенсионной системы в нашей стране, качественного образования, медицины. Наша задача - провести качественную и публичную приватизацию и дать толчок к развитию национальной экономики ", - отметил он.

При этом Премьер подчеркнул, что и в 2015, и 2016 годах правительство приложило все усилия для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабилизацию и в конце 2016 года возобновить экономический рост.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины прогнозирует уровень роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 2,8% .