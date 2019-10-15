Украинская делегация отправилась в США на переговоры с МВФ

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий отправился в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Украинская делегация намерена во время этого собрания провести ряд рабочих встреч с представителями МВФ.

"Во время ежегодного собрания Украинская делегация проведет ряд рабочих встреч с представителями МВФ, Всемирного банка, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков, а также двусторонние встречи с руководителями ряда центробанков", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что также в состав делегации вошли заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на этой неделе группа министров отправится в США, где проведет очередной раунд переговоров с Международным валютным фондом по новой программе сотрудничества с Украиной.