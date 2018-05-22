Украинская криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире

Karbo относятся к узкому семейству криптовалют Bitcoin 2.0, ориентированных на повышенную анонимность, объяснил эксперт по банковскому и корпоративному праву Роман Кузюк.

Разработанная в Украине в 2016 году криптовалюта Karbo вошла в топ-10 анонимных криптовалют в мире, сообщил в блоге на сайте "Новое время Бизнес" специалист в сфере банковского и корпоративного права Роман Кузюк.

Karbo сохраняет конфиденциальными данные не только пользователей, но и майнеров, в отличие Bitcoin-кошелька. Кузюк отметил, что на сегодняшний день Karbo является, возможно, самой недооцененной криптовалютой на рынке.

"Во-первых, потому что существует не так много криптовалют, позволяющих совершать анонимные переводы, а учитывая степень развитости инфраструктуры и среднее время перевода, их и вовсе около пяти. Карбо - в данном списке, и технически ничем не уступает Monero или Dash'у с капитализацией значительно выше $3 млрд. Это подтверждается как минимум тем, что разработчики Bitcoin Cash, четвертой по капитализации криптовалюты, $21,9 млрд, тщательно изучали наработки по алгоритму сложности, которые впервые были имплементированы именно в Karbo. Во-вторых, комиссия при переводе в Karbo в разы ниже, чем у конкурентов, она фиксирована и вне зависимости от суммы перевода составляет всего 0,0001 Karbo (эквивалент 0,0051 центов). К сравнению, медианная комиссия при переводе в Monero составляет $1,91 и увеличивается в зависимости от суммы и скорости перевода", - объяснил эксперт и опубликовал таблицу с топ-10 анонимных криптовалют на сегодняшний день.