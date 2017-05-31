Украинская таможня может запретить ввоз более тысячи мировых брендов

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами 1146 международных компаний, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на OpenDataBot.

"Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", - говорится в сообщении.

В список торговых марок, подлежащих запрету на ввоз вошли: Adidas, Always, Amway, Apple, Ariston, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и многие другие известные торговые марки.

В Минфине рассказали, как будет работать новый реестр возмещения НДСРанее НДС возмещали в последние 5 дней месяца. Теперь возвращать НДС будут в любой день после согласования суммы.

Ранее сообщалось, что посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни, по заявлению правообладателя.

Как сообщалось, таможни, по итогам первого квартала, перевыполнили план поступлений в госбюджет более, чем на 8 миллиардов гривен.

Ранее, 23 марта НБУ упростил процедуру перемещения наличной иностранной валюты через таможенную границу.

Слово і Діло

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