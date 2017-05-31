Украинская таможня не пропускает только контрафактный товар - ГФС

Согласно Таможенного Кодекса Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли товар оригинальным.

Ограничения таможнями ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей или их представителей.

Об этом заявил Директор Департамента организации таможенного контроля ГФС Алексей Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, распространенную СМИ. "Такие ограничения применяются только в случае, если продукция является контрафактной или ее происхождение не удалось установить", - пояснил Василенко.

Он также подчеркнул, что согласно Таможенного Кодекса Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли товар оригинальным.

"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Но, при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности возобновления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая процедура действует в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя", - отметил представитель ГФС.

Василенко категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре. "Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", - отметил Василенко.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, приобретенными в иностранных интернет-магазинах.