Украинская власть больна клептоманией, и даже отказ МВФ дать кредит не заставит ее поднять экономику страны - экономист Сугоняко

Вместо запуска экономики Украины власти страны сокращают платежеспособность населения, заявил изданию "ГОРДОН" экономист, председатель Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, комментируя отсрочку предоставления Международным валютным фондом (МВФ) очередного транша Украине.

"Мы уже три года висим на крючке МВФ. И за это время ничего хорошего для развития украинской экономики сделано не было. Наоборот, был нанесен серьезный удар по банковской системе страны. И, по моему мнению, удар, нанесенный экономике Украины за последние три года, сопоставим с потерями от оккупации Крыма. Вместо запуска экономики власть сокращает платежеспособность украинцев. Спрос падает - и соответственно, сокращается производство", - отметил Сугоняко.

По его мнению, действия главы НБУ Валерии Гонтаревой привели к потере средств украинскими бизнесменами.

"Помимо этого у людей отобрали 300-500 млрд грн. Эти деньги малый и средний бизнес потерял в банках, которые уничтожила Гонтарева. Без банковской системы экономики быть не может. Монетарная политика Нацбанка сводится лишь к мотивированию банков покупать облигации государственного внутреннего займа. По сути, это кредитование правительства. Либо же им предлагают брать сберегательные сертификаты НБУ с невыгодной процентной ставкой", - подчеркнул экономист.

По его словам, Украина все больше зависит от денег МВФ.

"Того, что я перечислил, вполне достаточно, чтобы обвинить нынешнюю власть в работе против интересов украинского народа. И тот факт, что за прошлый год один миллион человек уехал работать в Польшу, подтверждает мои слова. В условиях, когда власть разрушает экономику, мы все больше зависим от МВФ. Будто транш в миллиард долларов - это что-то невероятное. Это бестолковость властей, граничащая с неадекватностью, и работа в чужих интересах", - заявил Сугоняко.

Он отметил, что Украине необходимо работать над запуском собственной экономики, а не рассчитывать на кредиты МВФ.

"Украинская власть больна клептоманией и даже отказ МВФ дать кредит не заставит ее поднять экономику страны. Это как алкаш. Ну что вы с него возьмете, когда он в запое? Что он может сделать? Ничего. Эта власть абсолютно неадекватна. Предыдущая власть, видя сложившуюся ситуацию, пытается вернуться. Но несмотря на все трудности, мы должны пройти этот путь. А что касается конкретно МВФ, то с ним, конечно, нужно поддерживать отношения, но приоритет должен быть перенесен на запуск украинской экономики. Во главе Нацбанка должен быть человек, который сможет перенаправить движение средств в нашу экономику", - резюмировал экономист.

В начале марта 2017 года руководство Украины и МВФ достигло согласия относительно третьего пересмотра программы сотрудничества, что позволит Киеву получить кредит в размере $1 млрд.

19 марта стало известно, что МВФ снял с повестки дня на 20 марта вопрос предоставления транша для Украины.

В Министерстве финансов Украины заявили, что рассмотрение вопроса перенесено на короткий срок. Это связано с необходимостью уточнения расчетов экономических последствий мер, принятых Киевом в ответ на захват украинских предприятий на не подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

15 марта президент Украины Петр Порошенко предложил принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов.

Эту инициативу поддержал СНБО, поручивший правоохранителям безотлагательно прекратить перемещение грузов железнодорожными и автомобильными путями.

Власти Украины отмечали, что эти меры приняты в ответ на действия сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", объявивших о введении "внешнего управления" на десятках предприятий, расположенных на оккупированной территории, но работавших в соответствии с украинским законодательством.

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