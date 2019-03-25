Украинские аграрии за два месяца полностью использовали несколько квот ЕС

Украинские экспортеры с начала года использовали четыре тарифные квоты на продукцию в страны Евросоюза

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, передает "ДС" со ссылкой на УНН.

В частности, по состоянию на конец февраля 2019 уже полностью использованы квоты на кукурузу, мед, сахар, виноградный и яблочный соки.

Согласно сообщению, также использованы квартальную тарифную квоту на мясо птицы.

Продолжается использование тарифных квот на: Пшеницу - 68%; Обработанные томаты - 57,9%; Продукты переработки солода и крахмала - 54,4%; Масло сливочное и пасты - 50%.