Украинские хранилища газа заполнены на 40%

В Украину за сутки поступило из Словакии 19,48 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,57 млн куб. м газа.

В Украине в подземные хранилища газа уже закачано 12,5 млрд куб. м газа. Об этом в среду, 25 июля, сообщил заместитель председателя НАК Нафтогаз Украины Сергей Перелома во время селекторного совещания с руководителями ОГА по новому отопительному сезону, пишет УНН.

По его словам, закачка газа в хранилища идет в плановом режиме.

"Мы сейчас 12,5 млрд куб. То есть, все идет по плану, никаких проблем с нашей стороны мы не ожидаем", - сказал он.

В данных за 23 июля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,48 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млн куб. м, из Польши - 2,57 млн куб. м газа.

На сегодня украинские ПХГ заполнены на 40%.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года.

Напомним, заявка на транзит природного газа через газотранспортную систему Украины выросла на 10%.