Украинские компании возобновили импорт польского бензина

ОККО, WOG, Socar и "Альянс Ойл Украина" возобновили импорт бензина марки А- 95 производства польского НПЗ в г. Плоцке, принадлежащего концерну "Орлен". Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что в последний раз поставки польских бензинов в Украину осуществлялись в мае 2017 года.

Поставки возобновились в декабре. Тогда было суммарно поставлено 4,5 тыс. тонн. Еще 2,6 тыс. тонн было импортировано за 8 дней января.

Крупнейшим поставщиком стал WOG, импортировав 3,2 тыс. тонн. ОККО поставила 2,6 тыс. тонн, Socar - порядка 1 тыс. тонн, "Альянс Ойл Украина" - 0,3 тыс. тонн.

В январе-мае 2017 г., до приостановки импорта, из Польши в Украину было поставлено 19,2 тыс. тонн бензинов. Основными получателями польского А-95 были WOG, "Альянс Ойл Украина" и Socar.

Напомним, кроме бензинов, в мае остановился также импорт ДТ. За 5 месяцев 2017 г. импорт ДТ составил 26,9 тыс. тонн.