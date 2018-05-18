Украинские предприятия задолжали госбюджету более 56 млрд грн. Об этом пишет ЭП, ссылаясь на данные Госказначейства.

По открытым данным, сумма просроченной задолженности по привлеченным под государственные гарантии кредиты и кредиты, привлеченные государством, превышает 56 млрд гривен. Это долги 191 предприятия. Шансы на их возвращение – минимальны, пишет издание.

В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что причиной такой задолженности в большинстве случаев стала неспособность предприятий выполнять свои долговые обязательства, а также неэффективность менеджмента и нерентабельность проектов. Дополнительные факторы - неэффективность самих предприятий и системные проблемы в отрасли.

Крупнейшими должниками являются концерн Украгротехсервис (10,34 млрд грн), Ориана (5,7 млрд грн), Макеевский металлургический комбинат - 4,46 млрд грн, Украгропромбиржа (4,3 млрд грн), внешнеторговая фирма Биомед (3,2 млрд грн), ЗАлК - (2,2 млрд грн).