Украинские санкции не сильно повлияют на российские банки - Moody's

Влияние украинских санкций в отношении украинских "дочек" российских банков на сами материнские банки будет ограниченным.

Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства Moody's, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прямой эффект от санкций будет ограничен для российских материнских банков, поскольку их риски в Украине составляют очень малую часть их балансов", - говорится в обзоре.

Там также приводятся данные, согласно которым к концу 2016 года активы Сбербанка составляли 0,46% совокупных активов материнской организации, у VS банка - 0,04%, у Проминвестбанка - 2%, у БМ банка - 0,03%, у ВТБ банка - 3,3%.

В то же время Moody's отмечает, что на украинские дочерние банки российских структур введенные санкции повлияют значительно. "Негативное общественное мнение, растущее регуляторное давление и неопределенность относительно будущего банков могут привести к сбоям в проведении операций, ущербу репутации, это, скорее всего, подорвет доверие клиентов", - говорится в обзоре.

По оценке аналитиков агентства, эти отрицательные эффекты могут привести к оттоку депозитов клиентов, ухудшению ликвидной позиции и состояния бизнеса.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом. Санкции, введенные на год, запрещают украинским банкам выводить капитал из страны в пользу своих материнских структур.