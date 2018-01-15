Украинские сети резко и массово подняли цены на топливо

За прошедшие выходные (13-15 января 2018 года) украинские сети АЗС резко подняли цены на бензин и дизтопливо (ДТ).

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Так, в сети АЗС ОККО бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л. В свою очередь, на АЗК Shell бензины выросли в цене на 20 коп./л, дизтопливо - на 50 коп./л.

На заправках SOCAR топливо подорожало 35-40 коп./л. Также повышение на 10- 50 коп./л произошло в сетях АЗС AMIC Energy и KLO.

Также цены на бензин и ДТ росли в регионах. Сети АЗС Parallel, Marshal, ZOG и Катрал Юг, Рур Групп и др. повысили стоимость нефтепродуктов на 20-50 коп./л.

В итоге, за выходные стоимость бензинов и ДТ в Украины увеличилась на 33-46 коп./л до : А-92 -28,27 грн/л, А-95 - 31,84 грн/л, А -95 Премиум - 32,84 грн/л, ДТ - 29,39 грн/л, ДТ Премиум - 31,34 грн/л.