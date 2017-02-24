Украинские ТЭС снизили потребление антрацита втрое

Министерство энергетики и угольно промышленности приняло ряд мер, которые позволили существенно сократить потребление угля антрацитовой группы.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, основной задачей чрезвычайных мер в энергетике являлось сокращение генерации, работающей на угле антрацитовой группы.

"Нам удалось снизить генерацию углей антрацитовой группы из 36 тыс. то до 12 тыс. тонн, которые действуют на сегодняшний день, а вклад атомной электроэнергии в прогнозном балансе на март месяц составляет 59%", - сказал Насалик.

Он также отметил, что замещение антрацита было бы невозможным, если бы в Украине не была развита и не работала бы в штатном режиме предприятия атомной генереации.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", из-за дефицита антрацитового угля, образовавшегося из-за блокады ОРДЛО ветеранами АТО, Кабинет министров на заседании 15 февраля ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина в следующем отопительном сезоне на треть сократит использование угля антрацитовой группы.

Апостроф. Экономикаhttp://economy.apostrophe.ua/news/87955