Украинские трудовые мигранты за год перечислили 8 миллиардов злотых из Польши домой

В течение 2016 года украинцы, работающие в Польше, перечислили в Украину 8 млрд злотых (2,22 млрд долларов США). Это составляет почти 3% ВВП Украины.

В Польше находится 1,2 миллиона украинских заробитчан. То есть получается, что каждый из них в среднем перечислил на родину за год почти 6,7 тысяч злотых (почти 2 тысячи долларов США). Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки, передает УНИАН.

"С радостью мы отмечаем значительный рост экономического торгового обмена между нашими странами в первом квартале 2017-го на 30 процентов, и мы ожидаем, что нынешние финансовые показатели будут еще выше", - сказал Чихоцки.

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