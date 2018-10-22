Украинские виноделы откажутся от названий "коньяк" и "шампанское"

Украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.

Об этом сообщил генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко, передает Экономическая правда.

"Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после завершения переходного периода", - отметил Кучеренко.

Напомним, под переименование подпадают, например, "шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, потому что эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк. Так, "шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди", или получить другие названия.

Он призвал центральные органы исполнительной власти объединить усилия для выработки дорожной карты и формирование новых наименований на замену существующим обозначениям.

По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.

В то же время виноделы отмечают, что сегодня государственная политика демонстрирует пренебрежение их потребностями и вводит неподъемные налоги и акцизы, так как это предлагается законопроектом о повышении ставок акцизного сбора на алкогольную и винодельческую продукцию.

Кучеренко отметил, что нельзя увеличивать нагрузку на производителя посреди производственного сезона. Ведь люди выполняют заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает бизнес-планы.

"Понятно, что позиция производителей аналогичная позиции потребителя - продукция должно быть хорошего качества и иметь адекватную цену, не основываясь исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета", - отметил он.

"Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино - это продукт питания, акцизный налог на него равен нулю", - добавил гендиректор.